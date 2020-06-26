Вибух на Позняках: в МВС назвали офіційну версію слідства

Причиною вибуху у багатоквартирному будинку на Позняках може бути робота із лічильниками газу напередодні трагедії.

Таку версію в ефірі одного із телеканалів озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що працівники Київгазу, які перевіряли лічильники на справність, можуть бути причетними до вибуху.

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Після обшуків було вилучено всі документи, пов’язані зі службовими обов’язками та обслуговуванням саме цього будинку. Однак ще нікому в цій справі не пред’являли підозри.

– Головна версія, яку розробляють прокуратура разом з поліцією – це дотримання працівниками Київгазу технологій повірки лічильників. Лічильники знімали та заміняли на спеціальні трубочки. Мешканці і свідки повідомляли, що був запах газу, – повідомив Геращенко.

За умови виявлення достатніх підстав співробітники Київгазу будуть притягнені до відповідальність та компенсовуватимуть усі витрати, що понесли жителі зруйнованого будинку.

Трагічний вибух на Позняках стався в неділю, 21 червня.

Вибух зруйнував 16 квартир на чотирьох поверхах. Фахівці розпочали перевірку сусідніх під’їздів.

Дві доби тривав розбір завалів будинку: 23 червня стало відомо, що внаслідок вибуху загинуло п’ятеро осіб. Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.

Людей, чиї квартири пошкоджено під час вибуху тимчасово переселили до інтернату. Загалом це 45 людей.