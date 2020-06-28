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Факты / Происшествия

На Позняках горит многоэтажка – на месте бойцы ГСЧС и скорая

В Киеве на Позняках произошел пожар в многоэтажном жилом доме, которых находится на улице Крушельницкой, где недавно произошел взрыв.

ГСЧС сообщает, что возгорание произошло на балконе одной из квартир.

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Вызов на пожар спасатели зафиксировали в 16.12.

— Пожар возник на балконе на 12-м этаже, с распространением пламени на этаж выше. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением. В 16.54 пожар был локализован, а в 17.01 ликвидирован, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Взрыв на Позняках

Трагический взрыв на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня.

Взрыв разрушил 16 квартир на четырех этажах. Специалисты начали проверку соседних подъездов.

Двое суток длился разбор завалов дома: 23 июня стало известно, что в результате взрыва погибли пять человек. Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.

Людей, чьи квартиры были повреждены, временно переселили в интернат. В целом это 45 человек.

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