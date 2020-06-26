Пожар в Белой Церкви: загорелся частный медицинский центр

В Белой Церкви на Киевщине утром 26 июня загорелся медицинский центр Беладент.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Очаг пламени возник между вторым и третьим этажом четырехэтажного здания.

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— В 8.40 пожар был локализован на площади 70 м кв., а в 9.10 — ликвидирован, — заявили в пресс-службе ведомства.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причина пожара устанавливается.

В конце мая произошел пожар в Александровской больнице Киева, где находятся десятки пациентов с коронавирусом.

Возгорание возникло на последнем этаже шестиэтажного корпуса медучреждения в подсобном помещении.

Причиной стало короткое замыкание, которое спровоцировало горение. Во время ликвидации огня эвакуировали 15 человек.