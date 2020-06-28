У Києві на Позняках сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, яких знаходиться на вулиці Крушельницької, де нещодавно стався вибух.

ДСНС повідомляє, що пожежа сталася на балконі однієї з квартир.

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Виклик на пожежу рятувальники зафіксували о 16.12.

– Пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням. О 16.54 пожежу було локалізовано, а о 17.01 ліквідовано, – розповіли у прес-службі ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Вибух на Позняках

Трагічний вибух на Позняках стався в неділю, 21 червня.

Вибух зруйнував 16 квартир на чотирьох поверхах. Фахівці розпочали перевірку сусідніх під’їздів.

Дві доби тривав розбір завалів будинку: 23 червня стало відомо, що внаслідок вибуху загинуло п’ятеро осіб. Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.

Людей, чиї квартири пошкоджено під час вибуху тимчасово переселили до інтернату. Загалом це 45 людей.