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Факты / Происшествия

В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца

Трагедия случилась в Харькове — автомобиль случайно переехал коляску с младенцем. Ребенок погиб.

В переулке Аверина двое мужчин толкали задним ходом легковушку ВАЗ 2101, которая наехала на коляску.

За рулем нерабочей машины был 18-летний водитель. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в реанимации.

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  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
  • В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца
В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца / 3 фотографии

Следователи возбудили производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельной аварии.

В ДТП погиб младенец

В результате аварии на автодороге Овруч — Словечное погибли трое взрослых и 9-месячный ребенок. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с Daewoo Lanos.

Все погибшие ехали в Daewoo — 24-летний водитель, 46-летняя и 50-летняя женщины и 9-месячная девочка. Травмы получила еще одна пассажирка Lanos, ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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