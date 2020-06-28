Трагедия случилась в Харькове — автомобиль случайно переехал коляску с младенцем. Ребенок погиб.

В переулке Аверина двое мужчин толкали задним ходом легковушку ВАЗ 2101, которая наехала на коляску.

За рулем нерабочей машины был 18-летний водитель. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в реанимации.

Читайте: Убийство младенца в Запорожье: правда о нелегальных садиках











В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца / 3 фотографии

Следователи возбудили производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельной аварии.

В ДТП погиб младенец

В результате аварии на автодороге Овруч — Словечное погибли трое взрослых и 9-месячный ребенок. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с Daewoo Lanos.

Все погибшие ехали в Daewoo — 24-летний водитель, 46-летняя и 50-летняя женщины и 9-месячная девочка. Травмы получила еще одна пассажирка Lanos, ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в больницу.