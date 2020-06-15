Убийство младенца в Запорожье: правда о нелегальных садиках

В Запорожье продолжается рассмотрение дела горе-няни, которая удушила полуторагодовалую девочку в частном детском саду.

Адвокат подсудимой подал ходатайство об изменении меры пресечения из содержания в СИЗО на домашний арест.

— Ей не место в СИЗО, потому что ее опыт говорит, что она сделала все возможное, чтобы реанимировать ребенка. Мы считаем, что это был несчастный случай.

В апелляционный суд пришли родные и неравнодушные, чтобы заявить — это преступление не было “несчастным случаем”.

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Заседание было напряженным: у некоторых из присутствующих не выдерживали нервы, женщины плакали, а одной даже пришлось вызвать скорую помощь.

Суд под аплодисменты присутствующих принял решение не удовлетворять обращение адвоката няни. Подозреваемая останется в СИЗО, следствие продолжается.

После такого резонансного дела многие родители задумались, нужно ли экономить на детских садах, предпочитая их частным “учреждениям”, которые обычно никем не проверяются.

— Мы управляем образованием, мы же не детективы. Я знал, что есть люди, которые отдают своих детей так называемым няням. Кстати, они считают, что это очень хорошо. К сожалению, мы уже увидели, к чему это может привести, — прокомментировал директор департамента образования и науки Запорожского горсовета Станислав Романчук.

Эксперты утверждают, что в каждом большом городе таких квартир-садиков — десятки. И обычно их владельцы не имеют никакого педагогического образования и навыков воспитания детей.

— Отдают, потому что недорого. Например, если отдавать ребенка в специализированный детсад, ценник стартует минимум от 5 тыс. гривен. Маме проще отдать кому-то 100 гривен за квартиру-садик, чем заплатить за нормальное заведение, — рассказала Мария Бартиш, которая подбирает нянь для родителей.

Найти нелегальный детский сад на квартире нетрудно: в интернете размещено десятки объявлений. Тарифы — от 40 грн в час. Берут детей любого возраста и пола, даже с хроническими заболеваниями.

Большинство таких квартир не имеют практически никаких условий для младенцев, а за техникой безопасности и санитарией следить некому, поскольку “садики” нигде не оформлены.

Инцидент в Запорожье доказывает, что даже камеры видеонаблюдения не дают гарантий, что с ребенком не случится беды.

Об ужасном убийстве полуторагодовалой девочки в Запорожье стало известно 5 июня.

Женщина, которая по образованию является медсестрой, организовала в свой квартире частный детсад и набирала на воспитание детей по объявлению.

Ухаживая за полуторагодовалой девочкой, няня примотала к ее лицу подушку, чтобы она не кричала, а сама пошла заниматься своими делами.

Из-за подушки на лице ребенок захлебнулся и умер. Правоохранители до сих пор не могут найти орудие убийства, подушку; расследование продолжается.