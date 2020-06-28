У Харкові чоловіки штовхали авто та випадково вбили немовля

Трагедія трапилась у Харкові – автомобіль випадково переїхав візок з немовлям. Дитина загинула.
У провулку Аверіна двоє чоловіків штовхали заднім ходом легковик ВАЗ 2101, який наїхав на візочок.
За кермом неробочої машини був 18-річний водій. Дівчинку з травмами доправили до лікарні. Від отриманих ушкоджень вона померла у реанімації.
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Слідчі порушили провадження за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Поліція з’ясовує всі обставини смертельної аварії.
У ДТП загинуло немовля
Внаслідок аварії на автошляху Овруч – Словечне загинули троє дорослих та 9-місячна дитина. Автомобіль Mitsubishi зіткнувся з Daewoo Lanos.
Усі загиблі їхали у Daewoo – 24-річний водій, 46-річна та 50-річна жінки та 9-місячна дівчинка. Травми отримала ще одна пасажирка Lanos, її разом із водієм Mitsubishi доставили до лікарні.