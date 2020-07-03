Наводнение в Западной Украине: подтопленными остаются 11 населенных пунктов

Больше 10 дней прошло с момента, когда непогода ударила по западным регионам страны, в результате чего наводнения накрыли Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую и Тернопольскую области, а в регионах до сих пор продолжается работа по ликвидации последствий.

По состоянию на 3 июля остаются подтопленными 11 населенных пунктов, отчитываются в ГСЧС.

Кроме того, от воды пока не очистили:

15 домов;

81 подвал;

172 приусадебных участка.

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Также до сих пор разрушенными остаются 202,5 ​​км автодорог и 95 мостов, поврежденны — 549 км автодорог и 212 мостов.

С 22 по 24 июня 2020 года непогода накрыла четыре области страны и спровоцировала наводнения, которые унесли жизни трех человек и нанесли миллионные убытки регионам.

Из-за подъема воды в горных реках сотни населенных пунктов были затоплены.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству помочь местным жителям с ликвидацией последствий наводнения в Западной Украине.

Помочь населению решили и другие страны, в частности Италия направила самолеты с гуманитарной помощью.