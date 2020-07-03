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Факти / Надзвичайні події

Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 11 населених пунктів

Понад 10 днів пройшло з часу, коли негода вдарила по західним регіонам країни, у результаті чого повені накрили Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську та Тернопільську області, а у регіонах і досі продовжується робота з ліквідації наслідків.

Станом на 3 липня залишаються підтопленими 11 населених пунктів, звітують у ДСНС.

Крім того, від води поки не очистили:

  • 15 будинків;
  • 81 підвал;
  • 172 присадибні ділянки.

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Також досі зруйнованими залишаються 202,5 км автодоріг та 95 мостів, пошкоджень зазнали 549 км автодоріг та 212 мостів.

З 22 по 24 червня 2020 року негода накрила чотири області країни та спровокувала повені, які забрали життя трьох людей та завдали мільйонних збитків регіонам.

Через підйом води у гірських річках сотні населених пунктів були затопленими.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду допомогти місцевим мешканцям з ліквідацією наслідків повені у Західній Україні.

Допомогти населенню вирішили й інші країни, зокрема Італія надіслала літаки з гуманітарною допомогою.

Джерело: ДСНС

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