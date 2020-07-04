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Факты / Происшествия

В США разбился самолет – погибли четыре человека

В штате Юта (США) разбился малый пассажирский самолет, в результате крушения погибли четыре человека.

Правоохранители сообщили, что жертвы уже идентифицированы, они являются членами одной семьи, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

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Катастрофу расследует Национальный совет безопасности по транспорту, а также Федеральное авиационное управление США.

О причинах крушения не сообщается пока.

Крушение самолета Y1 Дельфин в Одессе

О падении легкомоторного самолета Дельфин стало известно после обеда 17 июня. Авария произошла в Малиновском районе неподалеку от Одесского авиационного завода.

Как рассказали очевидцы, самолет упал практически сразу после взлета.

Кроме полиции, на месте происшествия работают спасатели ГСЧС Одесской области.

Источник: abc4

Фото: Dreamstime

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