У США розбився літак – загинули чотири людини

У штаті Юта (США) розбився малий пасажирський літак, в результаті аварії загинули чотири людини.

Правоохоронці повідомили, що жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім’ї, їх вік становивть від 35 до 62 років.

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Катастрофу розслідує Національна рада безпеки з транспорту, а також Федеральне авіаційне управління США.

Про причини катастрофи не повідомляється поки.

Катастрофа літака Y1 Дельфін в Одесі

Про падіння легкомоторного літака Дельфін стало відомо по обіді 17 червня. Аварія трапилася у Малиновському районі неподалік Одеського авіаційного заводу.

Як розповіли очевидці, літак впав практично відразу після зльоту.

Окрім поліції, на місці події працюють рятувальники ДСНС Одеської області.

Джерело: abc4