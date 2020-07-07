PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Польше сожгли хостел, где проживали украинские заробитчане

В польском селе Погожице в Малопольском воеводстве подожгли хостел, где жили работники из Украины.

Там жили 12 человек, большинство из них украинцы. В результате пожара никто не пострадал, всем удалось выйти из здания, которое было охвачено огнем.

Читайте: Битва за украинцев: сколько будут платить работникам и новые правила трудоустройства

Работники полиции сразу задержали злоумышленников, совершивших поджог. Ими оказались двое поляков — 32-летняя женщина и 42-летний мужчина. Сейчас гражданку Польши отпустили, а мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.

Заробитчане в Польше

В Польше растет спрос на украинских заробитчан. В апреле в страну приехали работать 34 тыс. украинцев, а в мае — до 94 тыс.

Сейчас Республика Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые работали на сезонных работах в аграрном секторе. Поэтому для сезонных работников, прибывающих в страну с восточной границы, в частности из Украины, не нужно проходить 14-дневный карантин.

Источник: Radio Kraków

Фото: Marek Medela

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка