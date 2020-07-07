В польском селе Погожице в Малопольском воеводстве подожгли хостел, где жили работники из Украины.

Там жили 12 человек, большинство из них украинцы. В результате пожара никто не пострадал, всем удалось выйти из здания, которое было охвачено огнем.

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Работники полиции сразу задержали злоумышленников, совершивших поджог. Ими оказались двое поляков — 32-летняя женщина и 42-летний мужчина. Сейчас гражданку Польши отпустили, а мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.

Заробитчане в Польше

В Польше растет спрос на украинских заробитчан. В апреле в страну приехали работать 34 тыс. украинцев, а в мае — до 94 тыс.

Сейчас Республика Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые работали на сезонных работах в аграрном секторе. Поэтому для сезонных работников, прибывающих в страну с восточной границы, в частности из Украины, не нужно проходить 14-дневный карантин.

Источник: Radio Kraków

Фото: Marek Medela