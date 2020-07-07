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Факти / Надзвичайні події

У Польщі спалили хостел, де проживали українські заробітчани

У польському селі Погожице у Малопольському воєводстві громадяни Польщі підпалили хостел, де мешкали заробітчани з України.

Там мешкали 12 осіб, більшість з них українці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, усім вдалось вийти з будівлі, яка була охоплена вогнем.

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Працівники поліції одразу затримали зловмисників, які вчинили підпал. Ними виявились двоє поляків – 32-річна жінка та 42-річний чоловік. Наразі громадянку Польщі відпустили, а чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Заробітчани у Польщі

У Польщі зростає попит на українських заробітчан. У квітні в країну приїхали працювати 34 тис. українців, а у травні – до 94 тис.

Наразі Республіка Польща почала виходити з карантину, розморожувати економіку, тому знадобилися люди, які працювали б на сезонних роботах в аграрному секторі. Тому для сезонних працівників, які прибувають у країну зі східного кордону, зокрема з України, не потрібно проходити 14-денний карантин.

Джерело: Radio Kraków

Фото: Marek Medela

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