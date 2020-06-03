Спрос на украинских заробитчан в Польше растет, но платить придется больше

В Польше растет спрос на украинских заробитчан. В апреле в страну приехали работать 34 тыс. украинцев, а в мае количество рабочих выросло втрое — до 94 тыс.

Такой наплыв объясняют тем, что Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые бы работали на сезонных работах в аграрном секторе.

Но, несмотря на такие цифры, по мнению президента агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглота, в Польше сейчас работает примерно на 300-400 тыс. украинцев меньше, чем год назад. Главная причина сокращения — пандемия коронавируса.

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Однако повлиять на количество украинских заробитчан мог не только Covid-19, но и стоимость их приезда, которая сейчас в три раза выше, чем в прошлом году. В частности, приходится покрывать расходы за проезд на автобусах и прохождение карантина.

Однако в министерстве сельского хозяйства Польши нашли выход из этой ситуации и ослабили карантинные требования. Теперь сезонные работники, прибывающие в страну из восточной границы, в частности из Украины, смогут начать работать сразу, без пребывания на 14-дневном карантине.

Но это касается иностранцев, приезжающих на работу в сельхозпредприятия (фермы).

Источник: Rzeczpospolita