Битва за украинцев: сколько будут платить работникам и новые правила трудоустройства

Европа открывает границы для украинских заробитчан, поляки даже организуют два чартерных рейса, лишь бы наши приехали. В Борисполе выстраивались очереди из тех, кто собрался искать лучшей доли за рубежом.

У визовых центров стран Евросоюза сейчас почти везде очереди. Украинцы пытаются получить так называемые рабочие визы, с которыми можно проехать через границу даже во время карантина. Ажиотаж и на границах с Евросоюзом.

Людей не останавливают огромные очереди, теснота и адская жара.

Про маски и дистанцию ​​здесь быстро забывают. Главное для этих людей — попасть в Польшу. Коронавирус не оставил выбора даже тем, кто до карантина имел работу в Украине. Многие ее просто потеряли.

Для граждан не из Евросоюза, Польша свои границы пока держит под замком. Лазейка во время карантина появилась только для украинских гастарбайтеров.

Польша признала свою беспомощность — тамошним предпринимателям катастрофически не хватает украинских рук. В сезон урожая собирать его часто просто некому.

Украинцы в Польше, должны пробыть две недели в самоизоляции. Местная полиция за этим тщательно следит. А вот для заробитчан, работающих в поле, поляки сделали исключение. Столь критично важен сейчас их труд.

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Тем же, кто приехал работать в другие сферы экономики, некоторые польские работодатели готовы компенсировать стоимость двухнедельной обсервации.

Вклад украинцев в ВВП Польши почти 2%. И это очень ощутимо для всей экономики.

Чехия, как и Польша, держит границы закрытыми, но не для украинских гастарбайтеров. Но вот добраться до Чехии труднее, чем в Польшу. Пока единственный способ — автомобиль.

По новым правилам, люди должны привезти с собой справку с отрицательным результатом теста на коронавирус или пройти двухнедельную изоляцию.

Для тех, кто не смог провериться в Украине, это можно сделать прямо в Чехии. За счет фирмы.

Из-за пандемии коронавируса потери в некоторых чешских компаниях уже перевалили за несколько миллионов евро. Поэтому расходы на тесты для работников — это капля в море.

Ибо на зарплаты меньше тысячи евро, чехи работать не соглашаются. Для наших же соотечественников — это приличные деньги.

Ждет украинских заробитчан и старая Европа. Италия больше всего. Но открывать границы даже для трудовых мигрантов на Апенинах пока не собираются. Настолько сильно Covid-19 ударил по стране.

Между тем в Италии пошли на беспрецедентные меры, чтобы удержать работников, которые въехали до пандемии. Даже те, кто работал нелегально, теперь могут получить разрешения на пребывание.

Денежные переводы мигрантов в Украину составляют $10 млрд в 2020 году. Это на $2 млрд меньше, чем в прошлом году.

Однако далеко не все граждане Украины решают вернуться из-за границы. Анализ миграционной статистики правительства показал, что с 2010 года выехали и остались за пределами страны около 4 млн граждан. Это примерно 10% от всего населения Украины.

То есть большое количество людей продолжают работать в других странах даже в период пандемии.