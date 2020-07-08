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Факти / Надзвичайні події

Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту

33-річна жінка шукала дівчат у соцмережах і пропонувала їм роботу за кордоном із високою оплатою.

Жертви майже одразу погоджувалися на привабливу пропозицію, адже мали фінансові проблеми.

Вона зустрічалася з дівчатами, обговорювала умови роботи. За власні кошти зробила закордонні паспорти та придбала квитки на літак. Спочатку вони мали автобусом дістатися до Варшави, а звідти – летіти на Мальту.

8 липня працівники поліції Харкова затримали зловмисницю на автостанції на проспекті Гагаріна. Вона саме намагалася посадити чотирьох дівчат на автобус сполученням Харків-Київ-Познань.

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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ – Торгівля людьми. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

  • Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту
  • Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту
  • Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту
  • Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту
Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту / 2 фотографии

За даними Міжнародної організації з міграції, за останні три роки близько 49 тис. українців стали жертвами торгівлі людьми, з них 94% потрапили в трудове рабство.

Водночас 65% зазнали експлуатації на території Росії.

Згідно з даними дослідження, 13% українців готові погодитися, принаймні, на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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