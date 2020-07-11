В 5.00 субботы в Приморском районе Мариуполя Mercedes наехал на двух патрульных, которые проводили следственные действия.

Водитель иномарки отвлекся на телефон и сбил дорожный конус, который выставили полицейские.

Однако на этом ДТП не закончилось: продолжая движение мужчина столкнулся с автомобилем Chery, который стоял на обочине проезжей части, после чего наехал на двух полицейских.

В результате дорожно-транспортного происшествия обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.

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Отвлекся на телефон: в Мариуполе мужчина наехал на полицейских / 2 фотографии

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации — нарушение ПДД.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сбили полицейскую

14 июня, во время оформления ДТП, автомобиль наехал на инспектора патрульной полиции.

Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan.

В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на женщину.