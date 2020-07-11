О 5.00 суботи в Приморському районі Маріуполя Mercedes наїхав на двох патрульних, які проводили слідчі дії.

Водій іномарки відволікся на телефон і збив дорожній конус, який виставили поліцейські.

Однак на цьому ДТП не закінчилося: продовжуючи рух чоловік зіткнувся з автомобілем Chery, який стояв на узбіччі проїжджої частини, після чого наїхав на двох поліцейських.

У результаті дорожньо-транспортної події обидві співробітниці поліції отримали тілесні ушкодження.

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Відволікся на телефон: у Маріуполі чоловік наїхав на поліцейських / 2 фотографии

Відомості за фактом скоєного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією порушення ПДР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Збили поліцейську

14 червня, під час оформлення ДТП, автомобіль наїхав на інспекторку патрульної поліції.

Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan.

У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, зіткнувся з Nissan, який від удару наїхав на інспекторку.