Столичные спасатели в 1.16 получили информацию от полицейских о том, что в проливе Борщаговка возле Большой Кольцевой дороги найдено тело человека.

Тело 54-летней женщины находилось на поверхности воды в 10 м от берега.

Водолазы с помощью специального снаряжения доставили погибшую на берег и передали следственно-оперативной группе.

Правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии.

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В Киеве из пролива Борщаговка достали тело 54-летней женщины / 2 фотографии

По данным ГСЧС, с начала 2020 года на водоемах Киева погибли 20 человек и шесть спасены.

Смерть отца и сына на озере в Северодонецке

В июне, около месяца назад, в озере Чистое в Северодонецке Луганской области утонули мужчина и его девятилетний сын.

Спасатели почти через полтора часа поисков достали со дна озера тела утопленников.