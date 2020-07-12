PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве из пролива Борщаговка достали тело 54-летней женщины

Столичные спасатели в 1.16 получили информацию от полицейских о том, что в проливе Борщаговка возле Большой Кольцевой дороги найдено тело человека.

Тело 54-летней женщины находилось на поверхности воды в 10 м от берега.

Водолазы с помощью специального снаряжения доставили погибшую на берег и передали следственно-оперативной группе.

Правоохранители должны установить все обстоятельства трагедии.

Читайте: Пытался спасти жену: в Житомирской области в реке утонули супруги

  • У Києві з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки
  • У Києві з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки
  • У Києві з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки
  • У Києві з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки
В Киеве из пролива Борщаговка достали тело 54-летней женщины / 2 фотографии

По данным ГСЧС, с начала 2020 года на водоемах Киева погибли 20 человек и шесть спасены.

Смерть отца и сына на озере в Северодонецке

В июне, около месяца назад, в озере Чистое в Северодонецке Луганской области утонули мужчина и его девятилетний сын.

Спасатели почти через полтора часа поисков достали со дна озера тела утопленников.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка