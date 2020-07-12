Трагедія сталася ввечері 11 липня на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району Тернопільської області.

Компанія з п’яти хлопців-підлітків відпочивала на березі. Двоє з них пішли купатися і не змогли самостійно вибратися з води.

Рятувальники витягли одного вже мертвим, а інший згодом помер у реанімації.

Загиблі – 16-річний хлопець із Бережан та 15-річний підліток із Вільховця.

Читайте: Намагався врятувати дружину: в Житомирській області у річці потонуло подружжя

Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 ККУ (Умисне вбивство) з поміткою нещасний випадок.

У Києві 12 липня біля Великої Кільцевої дороги з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки.

Тіло загиблої знаходилося на поверхні води за 10 м від берега. Водолази за допомогою спеціального спорядження доправили його до берега та передали слідчо-оперативній групі.