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Факти / Надзвичайні події

Двоє підлітків втопилося на ставку у Тернопільській області

Трагедія сталася ввечері 11 липня на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району Тернопільської області.

Компанія з п’яти хлопців-підлітків відпочивала на березі. Двоє з них пішли купатися і не змогли самостійно вибратися з води.

Рятувальники витягли одного вже мертвим, а інший згодом помер у реанімації.

Загиблі – 16-річний хлопець із Бережан та 15-річний підліток із Вільховця.

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Двоє підлітків втопилося на ставку у Тернопільській області

Фото: Нацполіція

Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 ККУ (Умисне вбивство) з поміткою нещасний випадок.

У Києві 12 липня біля Великої Кільцевої дороги з протоки Борщагівка дістали тіло 54-річної жінки.

Тіло загиблої знаходилося на поверхні води за 10 м від берега. Водолази за допомогою спеціального спорядження доправили його до берега та передали слідчо-оперативній групі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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