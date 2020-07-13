Прокуратура Києва проводить розслідування у справі смертельного ДТП на Столичному шосе, у результаті якої загинули двоє дорослих та двоє дітей.

Водія на Mercedes-Benz затримали за ст. 208 КПК України. Після проведення тестування приладом Drager у нього було виявлено 1.32 проміле алкоголю.

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За даними прокуратури, наразі вирішується повідомлення затриманому про підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напередодні у поліції Києва повідомляли, що були встановлені обставини ДТП на Столичному шосе. Стало відомо, що відбулося зіткнення двох автомобілів, в результаті чого померли четверо людей, з них двоє – діти.

– У результаті зіткнення двох транспортних засобів загинули чотири особb. Вчора о 17.20 надійшло повідомлення про ДТП на Столичному шосе. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив наїзд на інше авто, яке рухалось попереду у попутному напрямку, – повідомила поліція.







Смертельна ДТП на Столичному шосе: у водія в крові було 1.32 проміле алкоголю / 2 фотографии

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Також відомо, що після зіткнення Mercedes виїхав на смугу зустрічного транспорту та протаранив автомобіль Hyundai. Через зіткнення водій та усі пасажири авто Hyundai загинули, двоє з них діти.

39-річного водія Mercedes-Benz затримали та доправили до лікарні. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.