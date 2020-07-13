Подозреваемый в совершении смертельной аварии в Козине Обуховского района Киевской области является уроженцем России. 39-летний Антон Желепа дважды был судим.

Вечером 12 июля мужчина управлял Mercedes, который протаранил Hyundai.

В 2007 году Желепа приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года за драку с полицейским.

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В 2010 году он сбил женщину на авто. Мужчину приговорили к 3,6 года тюрьмы и на три года лишили водительских прав.

Киев оперативный опубликовал видео задержания Желепы в 2018 году полицией. Внимание, присутствует нецензурная лексика.

Реакция прокуратуры

Против мужчины прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По предварительным результатам драгера, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в прокуратуре.

ДТП на Старообуховской автотрассе

12 июля рядом с Конча-Заспой в смертельной аварии погибла семья — двое родителей и 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Легковушка Mercedes въехал в микроавтобус Mercedes Sprinter. Его выбросило на встречную полосу, где он протаранил Hyundai. Погибшие находились в нем.

После аварии Mercedes слетел в кювет.

Источник: Киев оперативный, прокуратура Киева