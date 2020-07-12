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Факты / Происшествия

ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали

На Старобуховской трассе в пяти километрах от Киева в результате аварии погибли три человека: двое взрослых и 8-летняя девочка.

Еще двух мальчиков 10 и 12 лет госпитализировали в критическом состоянии.

Свидетели рассказали, что Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших. После аварии Mercedes слетел в кювет.

  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
  • ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали
ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали / 3 фотографии

СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что водитель Mercedes имел признаки алкогольного и наркотического опьянения.

 

Неймовірно сильна аварія сталася на Старообухівській трасі (5км від Києва). Автомобілі та уламки розкидано по всій дорозі.
За попередньою інформацією від свідків, три особи (із #Hyundai) загинули на місці, потерпілих з #Mercedes (#AI0999HB) госпіталізували. Ще є інфа, що водій Mercedes перебуває у нетверезому стані. Перевіряємо.

P.S: люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці, але щось їм стало на заваді.

Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

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Смертельное ДТП в Днепре

9 июля в Днепре столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и Ford Focus. В результате аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров Ford.

По версии полиции, водитель микроавтобуса, совершая объезд грузовика MAN, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: Київ Інформ

Фото: Київ Інформ

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