ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали

На Старобуховской трассе в пяти километрах от Киева в результате аварии погибли три человека: двое взрослых и 8-летняя девочка.
Еще двух мальчиков 10 и 12 лет госпитализировали в критическом состоянии.
Свидетели рассказали, что Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших. После аварии Mercedes слетел в кювет.
СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что водитель Mercedes имел признаки алкогольного и наркотического опьянения.
Неймовірно сильна аварія сталася на Старообухівській трасі (5км від Києва). Автомобілі та уламки розкидано по всій дорозі.
За попередньою інформацією від свідків, три особи (із #Hyundai) загинули на місці, потерпілих з #Mercedes (#AI0999HB) госпіталізували. Ще є інфа, що водій Mercedes перебуває у нетверезому стані. Перевіряємо.
P.S: люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці, але щось їм стало на заваді.
Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.
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Смертельное ДТП в Днепре
9 июля в Днепре столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и Ford Focus. В результате аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров Ford.
По версии полиции, водитель микроавтобуса, совершая объезд грузовика MAN, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Источник: Київ Інформ
Фото: Київ Інформ