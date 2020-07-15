В селе Тернопольской области водитель на огромной скорости сбил 8-летнего мальчика. От удара он пролетел 15 метров.

Ребенок стоял на обочине с сестрой. Девочка успела отскочить.

— Там все поломано. Одна нога раздроблена, вторая и весь таз разбит. В черепе трещенка маленькая, кровоизлияние в голове, все внутренние органы повреждены, — рассказала мать пострадавшего Юрия.

После аварии ребенок два дня пробыл в коме. Теперь его ждет две операции и долгая реабилитация. Медики не дают никаких прогнозов.

Водителем оказался 38-летний Владимир Суховеря из соседнего села Смолянки. Он находился в авто с пассажиром – оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер показал более двух промиле, а врачи нашли в крови более трех. Это приравнивается к бутылке водки.

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Когда водитель сбил ребенка, он даже не остановился.

Свидетели происшествия на велосипедах и мотоциклах бросились догонять его, но машину занесло в поле и у нее заглох двигатель.

Пока идет следствие водителя отправили под стражу. Если его вину докажут, он может получить до восьми лет лишения свободы.

ДТП под Одессой

7 июля в Одесской области водитель автомобиля Dodge насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Наезд на ребенка был совершен на трассе Киев-Одесса возле села Алтестово, когда девочка переходила дорогу вместе со своей тетей.