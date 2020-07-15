У селі Тернопільської області водій на величезній швидкості збив 8-річного хлопчика. Від удару він пролетів 15 метрів.
Дитина стояла на узбіччі з сестрою. Дівчинка встигла відскочити.
– Там все поламано. Одна нога роздроблена, друга і весь таз розбитий. У черепі тріщина маленька, крововилив в голові, всі внутрішні органи пошкоджені, – розповіла мати постраждалого Юрія.
Після аварії дитина два дні пробула в комі. Тепер на неї чекають дві операції і довга реабілітація. Медики не дають ніяких прогнозів.
Водієм виявився 38-річний Володимир Суховеря з сусіднього села Смолянки. Він перебував в авто з пасажиром – обидва в стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер показав більше двох проміле, а лікарі знайшли в крові більше трьох. Це прирівнюється до пляшки горілки.
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Коли водій збив дитину, він навіть не зупинився.
Свідки події на велосипедах і мотоциклах кинулися наздоганяти його, але машину занесло в поле і у неї заглох двигун.
Поки триває слідство водія відправили під варту. Якщо його провину доведуть, він може отримати до восьми років позбавлення волі.
ДТП під Одесою
7 липня в Одеській області водій автомобіля Dodge на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході.
Наїзд на дитину був здійснений на трасі Київ-Одеса біля села Алтестово, коли дівчинка переходила дорогу разом зі своєю тіткою.