У селі Тернопільської області водій на величезній швидкості збив 8-річного хлопчика. Від удару він пролетів 15 метрів.

Дитина стояла на узбіччі з сестрою. Дівчинка встигла відскочити.

– Там все поламано. Одна нога роздроблена, друга і весь таз розбитий. У черепі тріщина маленька, крововилив в голові, всі внутрішні органи пошкоджені, – розповіла мати постраждалого Юрія.

Після аварії дитина два дні пробула в комі. Тепер на неї чекають дві операції і довга реабілітація. Медики не дають ніяких прогнозів.

Водієм виявився 38-річний Володимир Суховеря з сусіднього села Смолянки. Він перебував в авто з пасажиром – обидва в стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер показав більше двох проміле, а лікарі знайшли в крові більше трьох. Це прирівнюється до пляшки горілки.

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Коли водій збив дитину, він навіть не зупинився.

Свідки події на велосипедах і мотоциклах кинулися наздоганяти його, але машину занесло в поле і у неї заглох двигун.

Поки триває слідство водія відправили під варту. Якщо його провину доведуть, він може отримати до восьми років позбавлення волі.

ДТП під Одесою

7 липня в Одеській області водій автомобіля Dodge на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході.

Наїзд на дитину був здійснений на трасі Київ-Одеса біля села Алтестово, коли дівчинка переходила дорогу разом зі своєю тіткою.