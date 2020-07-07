Сегодня, 7 июля, в Одесской области водитель автомобиля Dodge насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Наезд на ребенка был совершен на трассе Киев-Одесса возле села Алтестово, когда девочка переходила дорогу вместе со своей тетей.

За рулем Dodge был 48-летний мужчина.

Правоохранители решают вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).







Под Одессой водитель Dodge насмерть сбил девочку на пешеходном переходе / 2 фотографии

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В Одессе водитель без прав сбил четырех детей на переходе

8 июня 2020 года в Одессе гражданин Азербайджана за рулем ВАЗ сбил четверых детей на пешеходном переходе.

Один из мальчиков получил травмы ног.

Прибывшие на место аварии полицейские, установили, что водитель не имел удостоверения, дающего право на управление транспортным средством.