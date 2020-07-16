16 липня близько 3.00 внаслідок падіння літака служб безпеки в провінції Ван на сході Туреччини загинули семеро людей.

Глава МВС країни Сулейман Сойлу заявив, що всі загиблі – співробітники поліції.

Причини катастрофи поки невідомі.

У головному управлінні турецької поліції уточнили, що літальний апарат розвідки під номером EM-809 вилетів з аеропорту Ван Феріт Мелен напередодні о 18.34, але після виконання завдання і зв’язку з аеропортом сигнал на радарі та зв’язок з літаком було втрачено.

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Вночі стало відомо, що літак-розвідник впав на горі Артос, загинули співробітники поліції і два пілоти.

Turkey: 7 martyred after reconnaissance plane crash https://t.co/O1rrIACjOD pic.twitter.com/rE3oofeBbz — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 16, 2020

У США на початку липня 2020 року розбився малий пасажирський літак. Тоді загинули чотири людини.

Усі загиблі – члени однієї родини, яким від 35 до 62 років.

Джерело: egm.gov.tr, Анадолу