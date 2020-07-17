В Киеве на станции метро Шулявская взорвался неизвестный предмет. В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

— На проспекте Победы у входа на станцию метро Шулявская произошел взрыв. На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается, — рассказали в полиции города Киева.

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Также в полиции рассказали, что проводятся все необходимые первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства. Кроме того, взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.











В Киеве прогремел взрыв возле станции метро Шулявская — первое видео / 3 фотографии

Подрыв авто на Полтавщине

Утром 7 июля в Полтавской области возле села Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте.

Злоумышленники украли деньги, а также табельный пистолет охранника. Телесные повреждения получили два человека, которые находились в авто.