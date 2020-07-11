В двух кафе Полтавы произошел взрыв
В Полтаве около 10.00 неизвестный мужчина бросил пакет в местную кофейню. Содержимое пакета взорвался в помещении заведения. По предварительной информации, это были петарды.
В этот день произошел еще один взрыв, но уже в другом кафе на улице Зигина. В обоих случаях никто из людей не пострадал.
На месте событий работают следователи и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Подрыв авто на Полтавщине
Утром 7 июля в Полтавской области возле села Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте.
Злоумышленники украли деньги, а также табельный пистолет охранника. Телесные повреждения получили два человека, которые находились в авто.