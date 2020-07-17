У Києві на станції метро Шулявська вибухнув невідомий предмет. В результаті події постраждав чоловік. Він отримав травму ноги, йому надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

– На проспекті Перемоги біля входу на станцію метро Шулявська стався вибух. На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано до лікарняного закладу. Особа потерпілого встановлюється, – розповіли у поліції міста Києва.

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Також у поліції розповіли, що проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії та встановлюються обставини. Крім того, вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.







У Києві пролунав вибух біля станції метро Шулявська – перше відео / 2 фотографии

Підрив авто на Полтавщині

Вранці 7 липня в Полтавській області біля села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль Газель, який належить Укрпошті.

Зловмисники вкрали гроші та табельний пістолет охоронця. В результаті події тілесні ушкодження отримали двоє людей, які перебували в авто.