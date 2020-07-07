Утром 7 июля в Полтавской области возле села Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте.

Злоумышленники украли деньги в размере 2,5 млн грн, а также табельный пистолет охранника.

Телесные повреждения получили два человека, которые находились в авто.

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Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

За совершенное преступление злоумышленникам грозят статьи: 15 ч.2 п. 6 ст.115 (покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.

Сейчас выясняются все детали преступления.

К сожалению, взрывы ради обогащения — в Украине не редкость. Недавно в Черкасской области задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн.

Тогда взрыв разрушил не только банкомат, но и часть помещения, где он находился.