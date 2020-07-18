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Факты / Происшествия

Пожар во Франции: прокуратура Нанта назвала причину возгорания в соборе

Прокуратура города Нант (Франция) начала расследование по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла.

Правоохранители склоняются к тому, что это был умышленный поджег. Такие выводы были сделаны, так как спасатели обнаружили три очага возгорания: один возник на уровне главного органа, который полностью уничтожен, а два других — со стороны нефа.

Читайте: Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте – видео масштабного возгорания

— На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать заключения пока рано, потому что еще предстоит много следственных действий, которые смогут принести новые факты, — заявил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Сегодня в Нант еще должен прибыть из Парижа эксперт по расследованию пожаров.

Пожар во Франции – горит собор Святых Петра и Павла

Во Франции в городе Нант произошел масштабный пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла.

Пока нет официальной причины возгорания, но прокуратура не исключает криминальный след в этом деле.

Пожар не нанес значительного ущерба зданию, однако о пострадавших артефактах информация отсутствует.

Фото: Dreamstime

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