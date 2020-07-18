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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Франції: прокуратура Нанта назвала причину загоряння в соборі

Прокуратура міста Нант (Франція) почала розслідування у справі щодо пожежі в соборі Святих Петра і Павла.

Правоохоронці схиляються до того, що це був навмисний підпал. Такі висновки були зроблені, бо рятувальники виявили три осередки загоряння: один виник на рівні головного органу, який повністю знищений, а два інших – з боку нефа.

Читайте: Пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті – відео масштабного загоряння

– На цій стадії розслідування розпочато у зв’язку з умисним підпалом. Але робити висновки поки рано, тому що ще варто провести багато слідчих дій, які зможуть принести нові факти, – заявив прокурор Нанта П’єр Сеннес.

Сьогодні в Нант ще повинен прибути з Парижа експерт з розслідування пожеж.

Пожежа у Франції – горить собор Святих Петра і Павла

У Франції в місті Нант сталася масштабна пожежа в готичному соборі Святих Петра і Павла.

Поки немає офіційної причини загоряння, але прокуратура не виключає кримінальний слід у цій справі.

Пожежа не завдала значного збитку будівлі, проте про постраждалі артефакти інформація відсутня.

Фото: Dreamstime

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