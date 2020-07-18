В соборе Святых Петра и Павла, который находится в французском городе Нант, возник пожар.

Местные СМИ пишут, что густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания.

Ликвидацией пожара в соборе занимаются около 100 пожарных.

О причинах возгорания пока не сообщается.

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Прокуратура заявила, что в пожаре в Нанте возможен криминальный след.

На место происшествия прибудут премьер-министр Франции и глава МВД.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте является одной из самых крупных готических церквей Франции. Ведь высота этого собора всего на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Строительство собора Святых Петра и Павла стартовало еще в ХV столетии и продолжалось 457 лет. В 1972 году собор уже горел, после чего здание пришлось три раза закрывать на реставрацию.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Сразу начала проходить параллель с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который начался 15 апреля 2019 года. Пожар был потушен утром 16 апреля.

Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Собор пришлось закрыть на реставрацию.