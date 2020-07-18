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Факты / Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте – видео масштабного возгорания

В соборе Святых Петра и Павла в городе Нант (Франция) произошел сильный пожар.

На видео видно, как густой дым поднимается между двумя башнями здания, а также, как пламя охватывает фасад.

По предварительным данным, пожарным удалось локализировать возгорание в соборе.

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Пожар не нанесет большого ущерба общей структуре здания, Однако какой урон будет причинён интерьеру и реликвиям собора, пока неизвестно.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте 

В соборе Святых Петра и Павла, который находится в французском городе Нант, возник пожар около 8.00.  В местной прокуратуре не исключают криминального следа в деле.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте является одной из самых крупных готических церквей Франции. Ведь высота этого собора всего на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери.

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