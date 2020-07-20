В Звенигородке 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже. Ребенок умолял маму не делать страшный шаг.

Когда скорая привезла ее в больницу, она была еще жива.

Политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза не оставили ни единого шанса на спасение.

Соседи рассказали, что женщина жила с дочкой и родителями, и в тот трагический вечер видели, как семья вернулась домой, а затем между родственниками возникла ссора.

Они уверены, что к такому поступку ее подтолкнули именно родители.

По их словам, она якобы была беременна, и ее заставляли сделать аборт.

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О погибшей говорят только хорошее: работала в салоне красоты, была заботливая и любящая мать.

Полиция расследует смерть женщины как самоубийство, одновременно проверяют версии о доведении до самоубийства.

Была ли она беременна, станет известно после экспертизы.

Самоубийство в Геническе

В Геническе Херсонской области после ссоры с родителями 14-летняя девочка покончить жизнь самоубийством. Она выпила ртуть и умерла через несколько часов в реанимации местной больницы.

Она успела рассказать врачам и соцработникам, что мама с отчимом ограничивали ее свободу.

До этого она дважды убегала из дома, попытка самоубийства — тоже вторая.