В Харькове во время семейной ссоры мужчина выбросил жену из окна

В Харькове после семейной ссоры мужчина выбросил жену со второго этажа жилого дома.

Женщины, которые сидели у подъезда сразу же бросились помогать жертве домашнего насилия, но душегубец и не думал успокаиваться — он вышел на балкон и начал кричать на людей.

После падения 31-летняя Татьяна была еще в сознании и попросила соседей позаботиться про ее 14-летнюю дочь. После адских семейных разборок, квартира теперь похожа на поле битвы. Вещи разбросаны, сорваны шторы, некоторые мебель разбросаны по квартире.

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Владелица квартиры, которая предоставляла в аренду жилье для семейной пары, говорит, что те употребляли наркотики. Про 31-летнюю Татьяну соседи рассказывают только хорошее: она работала и кормила себя и безработного мужа, а он только жил в свое удовольствие, еще и постоянно оскорблял кормилицу.

Сейчас Татьяна в больнице: у нее травма головы и перелом позвоночника, а вот правоохранители выясняют, действительно ли мужчина причастен к преступлению, хотя соседи уверяют, что это сделал именно он.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства, однако мужчину не задержала.

Не так давно в Кременчуге произошло еще одно жестокое убийство — мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом.