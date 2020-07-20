У Звенигородці 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі. Дитина благала маму не робити страшний крок.
Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.
Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.
Сусіди розповіли, що жінка жила з донькою та батьками, і того трагічного вечора бачили, як родина повернулася додому, а потім між родичами виникла сварка.
Вони впевнені, що до такого вчинку її підштовхнули саме батьки.
За їх словами, вона нібито була вагітна, і її змушували зробити аборт.
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Про загиблу кажуть лише хороше: працювала у салоні краси, була турботлива та любляча мати.
Поліція розслідує смерть жінки як самогубство, водночас перевіряють версії щодо доведення до самогубства.
Чи була вона вагітна, стане відомо після експертизи.
Самогубство у Генічеську
У Генічеську Херсонської області після сварки з батьками 14-річна дівчинка вчинила самогубство. Вона випила ртуть і померла через кілька годин в реанімації місцевої лікарні.
Вона встигла розповісти лікарям і соцпрацівникам, що мама з вітчимом обмежували її свободу.
До цього вона двічі тікала з дому, спроба самогубства – теж друга.