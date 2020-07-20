Алексей Кучапин исчез: чем занимался мужчина

По дороге в Днепр пропал без вести руководитель Дома Милосердия в Киеве 40-летний Алексей Кучапин. 16 июля он уехал туда на частном авто, которое по данным родственников, нашел на сервисе Blablacar. Мужчина последнее время занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей за границу.

Все телефоны Кучапина отключены, он удалился из волонтерских групп. Также нет доступа к сайту Дома Милосердия.

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Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки и бежевую кепку. С собой у него был зеленый рюкзак. Мужчина имеет рост 174 см и вес около 90 кг.

Что говорят в полиции

В полиции зарегистрировали заявление об исчезновении мужчины. Возбудили уголовное производство по статье Умышленное убийство с пометкой бесследно исчез.

В компании BlaBlaCar заявили, что никаких поездок Кучапин не заказывал в июле.

В то же время друзья говорят, что он мог ехать не один, а как пассажир с кем-то.

— Если заказывать поездку на двоих, вносить данные о втором человеке не требуется. Он обозначается просто цифрой +1. Алексей мог ехать с кем-то и не регистрироваться, — говорит подруга Алексея.

Кто такой Алексей Кучапин

Дом Милосердия, которым занимался Алексей Кучапин, предоставляет убежище для 20 человек, оказавшихся на улице. В общественной организации помогали бездомным восстановить документы и найти работу. Кроме этого, искали им жилье.

Кучапин является служителем церкви Киевская Христианская Церковь. В церкви подозревают, что Алексей похищен.

Последние несколько месяцев, Алексей занимался двумя расследованиями — о деятельности социального департамента КГГА и продажей детей на экспорт.

— С чьей-то подачи сейчас активно разгоняют тему, что это просто связано с BlaBlaCar. Но уже становится ясно, что это не так, что таким образом его просто кто-то выманил из Киева, — говорит товарищ пропавшего Захар Керстюк.

О какой именно программе идет речь, Керстюк не знает. Говорит, что Алексей взялся за это дело во время карантина. Также он пытался возвращать отобранные у инвалидов квартиры.

У Алексея Кучапина дома осталась жена и новорожденный ребенок.

Нашли мертвым в Киеве

5 февраля в Киеве обнаружили тело пропавшего без вести 20-летнего парня из Ивано-Франковска.

Он ушел из дома и не вернулся, а его местонахождение было неизвестно. Полиция проводила поиски в течение трех дней. Как парень оказался в Киеве, неизвестно.

При осмотре тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.