Олексій Кучапін зник: чим займався чоловік

По дорозі у Дніпро зник безвісти керівник Дому Милосердя Києву і 40-річний Олексій Кучапін. 16 липня він поїхав туди на приватному авто, яке за даними родичів, знайшов на сервісі Blablacar. Чоловік останнім часом займався розслідуванням справ, пов’язаних із експортом дітей за кордон та зловживаннями київської влади.

Усі телефони Кучапіна вимкнуті, він видалився з волонтерських груп. Також немає доступу до сайту Дому Милосердя.

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Кучапін був одягнений в сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки та бежеву кепку. З собою у нього був зелений рюкзак. Чоловік має зріст 174 см та вагу біля 90 кг.

Що кажуть у поліції

У поліції зареєстрували заяву про зникнення чоловіка. Порушили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою безвісти зниклий.

У компанії BlaBlaCar заявили, що жодних ніяких поїздок Кучапін не замовляв у липні.

Водночас друзі кажуть, що він міг їхати не один, а як пасажир з кимось.

– Якщо замовляти поїздку на двох, вносити дані про другу людину не потрібно. Вона позначається просто цифрою +1. Олексій міг їхати з кимось і не реєструватись, – каже подруга Олексія.

Хто такий Олексій Кучапін

Дім Милосердя, яким опікувався Олексій Кучапін, надає прихисток для 20 людей, які опинились на вулиці. У громадській організації допомагали безхатькам відновити документи та знайти роботу. Окрім цього, шукали їм житло.

Кучапін є служителем церкви Київська Християнська Церква. У церкві підозрюють, що Олексія викрадено.

Останні кілька місяців, Олексій займався двома розслідуваннями – про діяльність соціального департаменту КМДА та продажем дітей на експорт.

– З чиєїсь подачі, нині активно розганяють тему, що це просто пов’язано з BlaBlaCar. Але вже стає ясно, що це не так, що таким чином його просто хтось виманив з Києва, – говорить товарищ зниклого Захар Керстюк.

Про яку саме програму йдеться, Керстюк не знає. Говорить, що Олексій взявся за цю справу під час карантину. Також він намагався повертати відібрані у інвалідів квартири.

У Олексія Кучапіна вдома залишилася дружина і новонароджена дитина.

Знайшли мертвим у Києві

5 лютого в Києві виявили тіло зниклого безвісти 20-річного хлопця з Івано-Франківська.

Він пішов з дому і не повернувся, а його місцезнаходження було невідоме. Поліція проводила пошуки протягом трьох днів. Як хлопець опинився в Києві, невідомо.

Під час огляду тіла правоохоронці не виявили слідів насильницької смерті.