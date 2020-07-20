В Одессе в маршрутном такси мужчина ударил беременную женщину. Инцидент произошел из-за того, что ему сделали замечание, что он не уступил место женщине в положении.
Драка произошла в маршрутке №168, которая направляется от улицы Маршала Говорова до ТЦ Суворовский.
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Мужчина сначала угрожает женщине, что сейчас ударит ее, после чего действительно начинает толкать ее и набрасывается на нее с кулаками.
В защиту беременной выступили две женщины, которые пытались утихомирить мужчину.
Маршрутные такси в Украине
В Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Староказацкого произошло ДТП с участием маршрутного такси, где пострадала 10-летняя девочка.
Во время движения у маршрутки №136 отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, водитель транспортного средства начал маневрировать и зацепил Mitsubishi.
Источник: Послушано в Одессе