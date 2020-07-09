В Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, пострадал 10-летний ребенок.

По предварительной информации, во время движения у маршрутного автобуса №136 отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, водитель транспортного средства начал маневрировать и зацепил Mitsubishi.

Остановиться ему так и не удалось, из-за чего маршрутка врезалась в Mazda, а та по инерции ударила впереди стоящий автомобиль Audi.

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На заднем сидении Mazda сидел ребенок, в результате ДТП мальчик получил травмы. Его госпитализировали в детскую больницу.

На месте происшествия работала полиция. Следователи устанавливают причины аварии.

А в Одесской области ДТП 7 июля с участием автомобиля Dodge привело к смерти ребенка.

На пешеходном переходе транспортное средство насмерть сбило 10-летнюю девочку.

Полиция решает вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, водителю грозит тюрьма.