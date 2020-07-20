В Одесі у маршрутному таксі чоловік вдарив вагітну жінку. Інцидент стався через те, що йому зробили зауваження, що він не поступився місцем жінці у положенні.
Бійка відбулася у маршрутці №168, яка прямує від вулиці Маршала Говорова до ТЦ Суворовський.
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Чоловік спочатку погрожує жінці, що зараз вдарить її, після чого дійсно починає штовхати її та накидається на неї з кулаками.
На захист вагітної виступили дві жінки, які намагались втихомирити чоловіка.
Маршрутні таксі в Україні
У Дніпрі на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької сталася ДТП за участі маршрутного таксі, де постраждала 10-річна дитина.
Під час руху у маршрутки №136 відмовили гальма. Намагаючись уникнути зіткнення, водій транспортного засобу почав маневрувати і зачепив Mitsubishi.
Джерело: Послушано в Одессе