PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці через зауваження

В Одесі у маршрутному таксі чоловік вдарив вагітну жінку. Інцидент стався через те, що йому зробили зауваження, що він не поступився місцем жінці у положенні.

Бійка відбулася у маршрутці №168, яка прямує від вулиці Маршала Говорова до ТЦ Суворовський.

Читайте: Зірвався з обриву і впав на каміння: на пляжі Одеси розбився 12-річний хлопчик

Чоловік спочатку погрожує жінці, що зараз вдарить її, після чого дійсно починає штовхати її та накидається на неї з кулаками.

На захист вагітної виступили дві жінки, які намагались втихомирити чоловіка.

Маршрутні таксі в Україні

У Дніпрі на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької сталася ДТП за участі маршрутного таксі, де постраждала 10-річна дитина.

Під час руху у маршрутки №136 відмовили гальма. Намагаючись уникнути зіткнення, водій транспортного засобу почав маневрувати і зачепив Mitsubishi.

Джерело: Послушано в Одессе

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх