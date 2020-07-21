Террорист Максим Плохой (Кривош) запретил передавать воду заложникам, которых он удерживает в автобусе в центре Луцка.

Он не отпускает людей уже более трех часов.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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— Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил, – сказал Антон Геращенко.