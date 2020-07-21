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Факты / Происшествия

Луцкий террорист запретил передавать воду заложникам – Геращенко

Террорист Максим Плохой (Кривош) запретил передавать воду заложникам, которых он удерживает в автобусе в центре Луцка.

Он не отпускает людей уже более трех часов.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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— Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил, – сказал Антон Геращенко.

Захват заложников в Луцке

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.

Источник: Волинь Post

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