Террорист Максим Плохой (Кривош) запретил передавать воду заложникам, которых он удерживает в автобусе в центре Луцка.
Он не отпускает людей уже более трех часов.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Читайте: В автобусе могут быть дети: что известно о заложниках в Луцке
— Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил, – сказал Антон Геращенко.
Захват заложников в Луцке
В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.
На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.
Источник: Волинь Post