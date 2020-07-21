Терорист Максим Плохой (Кривош) заборонив передавати воду заручникам, яких він утримує в автобусі в центрі Луцька.
Він не відпускає людей вже понад три години.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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– Було запропоновано, щоб він передав воду для заручників, тому що автобус стоїть вже три години на спеці на площі в Луцьку, але він поки що цього не дозволив, – сказав Антон Геращенко.
Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.
На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.
Джерело: Волинь Post