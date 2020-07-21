Терорист Максим Плохой (Кривош) заборонив передавати воду заручникам, яких він утримує в автобусі в центрі Луцька.

Він не відпускає людей вже понад три години.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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– Було запропоновано, щоб він передав воду для заручників, тому що автобус стоїть вже три години на спеці на площі в Луцьку, але він поки що цього не дозволив, – сказав Антон Геращенко.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.

Джерело: Волинь Post