Возле станции метро Минская в Киеве произошел взрыв. Пострадавших нет.

Около 12.00 в полицию на 102 поступило сообщение о заминировании двух киосков, которые находятся по адресу Оболонский проспект, 26.

Читайте: Пострадавший от взрыва на Шулявской в Киеве в тяжелом состоянии – Кличко

Работники полиции и взрывотехники, прибывшие на место событий, обнаружили опасные взрывчатые предметы. Они обезвредили два самодельных устройства возле рынка Минский. Остатки были отправлены на экспертизу.

Всех людей, находящихся вблизи и в ТЦ Dream Town эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Сами взрывчатки были прикреплены между легковым автомобилем и автокиоскамы. На месте еще рабоет полиция.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Взрыв у метро Шулявская

Накануне, 17 июля, произошел взрыв на киевской станции метро Шулявская. Работниками полиции было установлено, что взорвалась мусорная урна у входа.

В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.