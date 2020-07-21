Возле станции метро Минская в Киеве произошел взрыв. Пострадавших нет.
Около 12.00 в полицию на 102 поступило сообщение о заминировании двух киосков, которые находятся по адресу Оболонский проспект, 26.
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Работники полиции и взрывотехники, прибывшие на место событий, обнаружили опасные взрывчатые предметы. Они обезвредили два самодельных устройства возле рынка Минский. Остатки были отправлены на экспертизу.
Всех людей, находящихся вблизи и в ТЦ Dream Town эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.
Сами взрывчатки были прикреплены между легковым автомобилем и автокиоскамы. На месте еще рабоет полиция.
Взрыв у метро Шулявская
Накануне, 17 июля, произошел взрыв на киевской станции метро Шулявская. Работниками полиции было установлено, что взорвалась мусорная урна у входа.
В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.