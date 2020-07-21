PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве возле станции метро Минская прогремел взрыв

Возле станции метро Минская в Киеве произошел взрыв. Пострадавших нет.

Около 12.00 в полицию на 102 поступило сообщение о заминировании двух киосков, которые находятся по адресу Оболонский проспект, 26.

Читайте: Пострадавший от взрыва на Шулявской в Киеве в тяжелом состоянии – Кличко

Работники полиции и взрывотехники, прибывшие на место событий, обнаружили опасные взрывчатые предметы. Они обезвредили два самодельных устройства возле рынка Минский. Остатки были отправлены на экспертизу.

Всех людей, находящихся вблизи и в ТЦ Dream Town эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Сами взрывчатки были прикреплены между легковым автомобилем и автокиоскамы. На месте еще рабоет полиция.

Взрыв у метро Шулявская

Накануне, 17 июля, произошел взрыв на киевской станции метро Шулявская. Работниками полиции было установлено, что взорвалась мусорная урна у входа.

В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Источники: КГГА, Нацполиция

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх