Во время взрыва на Шулявской в Киеве пострадал 22-летний студент. Он госпитализирован в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, парень получил множественные оскольчатые травмы ног.

Кличко добавил, что на станции Шулявской повреждены окна, но метрополитен продолжает работать в обычном режиме.

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Станция Шулявская открыта для пассажиров.

17 июля в 20.08 на станции Шулявская в Киеве взорвался неизвестный предмет в мусорной урне. В результате происшествия пострадал мужчина.

В полиции рассказали, что проводятся все необходимые первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства.

Взрывотехники обследовали прилегающую территорию и не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.

Фото: Артур Зайонц