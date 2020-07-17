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Факты / Украина

Пострадавший от взрыва на Шулявской в Киеве в тяжелом состоянии – Кличко

Во время взрыва на Шулявской в Киеве пострадал 22-летний студент. Он госпитализирован в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, парень получил множественные оскольчатые травмы ног.

Взрыв на Шулявской в Киеве

Кличко добавил, что на станции Шулявской повреждены окна, но метрополитен продолжает работать в обычном режиме.

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Станция Шулявская открыта для пассажиров.

Взрыв на Шулявской в Киеве

17 июля в 20.08 на станции Шулявская в Киеве взорвался неизвестный предмет в мусорной урне. В результате происшествия пострадал мужчина.

В полиции рассказали, что проводятся все необходимые первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства.

Взрывотехники обследовали прилегающую территорию и не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.

Фото: Артур Зайонц 

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