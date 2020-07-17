Во время взрыва на Шулявской в Киеве пострадал 22-летний студент. Он госпитализирован в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, парень получил множественные оскольчатые травмы ног.
Кличко добавил, что на станции Шулявской повреждены окна, но метрополитен продолжает работать в обычном режиме.
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Станция Шулявская открыта для пассажиров.
Взрыв на Шулявской в Киеве
17 июля в 20.08 на станции Шулявская в Киеве взорвался неизвестный предмет в мусорной урне. В результате происшествия пострадал мужчина.
В полиции рассказали, что проводятся все необходимые первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства.
Взрывотехники обследовали прилегающую территорию и не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.
Фото: Артур Зайонц