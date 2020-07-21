Біля станції метро Мінська у Києві стався вибух. Наразі постраждалих немає.

Близько 12.00 до поліції на 102 надійшло повідомлення про замінування двох кіосків, які знаходяться за адресою Оболонський проспект, 26.

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Працівники поліції та вибухотехніки, прибувши на місце подій, виявили небезпечні вибухові предмети. Вони знешкодили два саморобних пристрої поблизу ринку Мінський. Рештки були відправлені на експертизу.

Усіх людей, що знаходились поблизу та у ТЦ Dream Town евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники.

Самі вибухівки були прикріплені між легковим автомобілем та автокіосками. На місці ще працює поліція.

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Вибух біля метро Шулявська

Напередодні, 17 липня, стався вибух на київській станції метро Шулявська. Працівниками поліції було встановлено, що вибухнула сміттєва урна біля входу.

У результаті події постраждав чоловік. Він отримав травму ноги, йому надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.