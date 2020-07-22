В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова 2-Б произошел пожар в 25-этажном жилом доме. В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая сама пыталась потушить огонь.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые установили, что возгорание случилось на 23-м этаже.

Возгорание заметила 10-летняя девочка, оно произошло в соседней комнате квартиры.

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Ребенок пытался самостоятельно потушить возгорание. Девочка почти сразу покинула место пожара и позвала на помощь соседей, которые и вызвали спасателей.

Взрослые также попытались потушить пожар и вывели ребенка на улицу.

Ребенка госпитализировали с ожогами верхних конечностей.

Сейчас выясняются все причины происшествия, жизни ребенку ничего не угрожают.

Пожар в Затоке

Ночью 20 июля в Затоке Одесской области загорелись базы отдыха Гранит и Атлантида.

В результате пожара пострадал парень 1994 года рождения, однако после осмотра медиков от госпитализации отказался.