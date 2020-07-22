У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова 2-Б сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку. В результаті події постраждала 10-річна дівчинка, яка сама намагалася загасити вогонь.

На місце події оперативно прибули пожежники, які встановили, що загоряння сталося на 23-му поверсі.

Загоряння помітила 10-річна дівчинка, воно відбулося в сусідній кімнаті квартири.

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Дитина намагався самостійно загасити займання. Дівчинка майже відразу покинула місце пожежі і покликала на допомогу сусідів, які і викликали рятувальників.

Дорослі також спробували загасити пожежу і вивели дитини на вулицю.

Дитину госпіталізували з опіками верхніх кінцівок.

Зараз з’ясовуються всі причини події, життя дитині нічого не загрожують.

Пожежа в Затоці

Вночі 20 липня у Затоці Одеської області загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.

Внаслідок пожежі постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився.