У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова 2-Б сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку. В результаті події постраждала 10-річна дівчинка, яка сама намагалася загасити вогонь.
На місце події оперативно прибули пожежники, які встановили, що загоряння сталося на 23-му поверсі.
Загоряння помітила 10-річна дівчинка, воно відбулося в сусідній кімнаті квартири.
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Дитина намагався самостійно загасити займання. Дівчинка майже відразу покинула місце пожежі і покликала на допомогу сусідів, які і викликали рятувальників.
Дорослі також спробували загасити пожежу і вивели дитини на вулицю.
Дитину госпіталізували з опіками верхніх кінцівок.
Зараз з’ясовуються всі причини події, життя дитині нічого не загрожують.
Пожежа в Затоці
Вночі 20 липня у Затоці Одеської області загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.
Внаслідок пожежі постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився.